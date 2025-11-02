Calcio/ Riese, in casa successo contro il Recco

Dal Calcio ACD Riese

Riese 3 – Recco 1

Tornano al successo i ragazzi di mister Savona , che si riscattano dall’ ultima sconfitta e ritrovano tre punti importanti, in casa contro il Recco.

Dopo un buon inizio per la Riese , sono gli ospiti alla mezz’ora di gioco a sbloccare il match ed a portarsi in vantaggio con Saglioli che complice un rimpallo favorevole si trova da solo davanti Riva e lo supera con un bel tiro angolato alla sinistra del portiere bianco celeste.

Lo svantaggio causa un po’ di confusione nella Riese , ed il Recco ne approfitta per guadagnare campo. Al minuto 37 ospiti pericolosi con conclusione di Fusco che esce di poco fuori. Sul finire di primo tempo punizione pericolosa di Matteo Cappelli che esce non di molto fuori.

Nella ripresa , al minuto 48 la Riese ha la possibilità di rimettere subito la gara in pari ma il penalty di Matteo Cappelli termina sul palo.

Al 53° arriva il pareggio ,punizione dalla sinistra di Casale che trova la testa di Pellegrino per il gool del 1 a 1.

L’ inerzia della gara è adesso dalla parte della Riese che costruisce diverse palle gool.

Al minuto 65 Cappelli M., calcia da buona posizione ma il suo tiro è debole e viene parato facilmente. Al 68° secondo legno di giornata, questa volta per Pellegrino che servito da cross di Macaj , calcia con la sfera che colpisce il palo.

Tra i minuti 80 ed 85 doppia occasione ancora per la Riese con Gremo , la prima conclusione viene respinta e la seconda esce di poco a lato.

Ma è Matteo De Vincenzi ha portare in vantaggio la Riese con un preciso tap a seguito di angolo di Cappelli M.

Quest’ ultimo chiude l’ incontro , mettendo al sicuro il risultato al minuto 90, involandosi da solo verso la porta vede prima respinta la sua conclusione ma arrivando per primo sulla respinta trova il gool del 3 a 1.

Vittoria importante, costruita e voluta fortemente. Adesso c è bisogno di continuità, continuando il percorso in campionato provando a migliorarsi sempre.

Un pensiero speciale e vittoria dedicata a tutti i ragazzi fermi al box per infortuni vari, vedi Sogno, Migliore, Pagani, Castronovo ,Mecaj ed in particolare Ginocchio che ha attraversato una settimana non facile causa infortunio rimediato domenica scorsa.

