Ceriale in difficoltà, Villa: “Squadra buona ma bisogna lavorare sull’aspetto mentale: servirà parlare con i ragazzi”

Genova. Non è sicuramente un momento facile per i Ceriale che perdendo oggi contro la Superba si trova all’ultimo posto in solitaria. Una situazione di classifica inaspettata ai nastri di partenza per i biancoblù.

Il direttore sportivo Franco Villa ha commentato ai microfoni del club: “Penso che oggi i ragazzi siano partiti bene: hanno fatto un buon primo tempo e siamo passati in vantaggio. Però, in questo momento delicato del campionato, qualsiasi cosa diventa difficile. Stiamo attraversando un periodo psicologicamente complicato, e questo comporta che alcuni errori vengano puniti oltre ogni limite”.

