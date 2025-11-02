D’Angelo: “Difeso bene, poi Sarr… ma è un portiere forte e non cambio giudizio”

“La squadra ha giocato una buona partita difensivamente, contro una squadra molto forte e in un momento importante di consapevolezza. Ci stava la nostra sofferenza, che però si è evidenziata solo su un paio di mischie nel primo tempo. Avevamo difeso ordinatamente, ma poi c’è stato l’infortunio di Sarr… ma non dobbiamo pensare che si sia perso per quella cosa lì, avevamo mezz’ora per fare altro. Non tendo mai a colpevolizzare un giocatore”. Analizza così, a caldo, Luca D’Angelo. L’allenatore dello Spezia parla dopo la sconfitta contro il Monza, ancora una volta viziata da un errore del portiere, come contro il Padova. “Dopo la partita si tende a non parlare. Ognuno ha le sue sofferenze, mi immedesimo in Fallou e penso sia un momento estremamente difficile. È un portiere forte, non cambia il mio giudizio per quello che è successo. È un ragazzo coscienzioso, sa di aver sbagliato e non sta a me addossargli la paternità della sconfitta. Vedremo se cambiare, ma come ho detto ad inizio campionato abbiamo tre portieri forti e possono giocare tutti e tre. Ora non è questo il nostro pensiero principale, dobbiamo recuperare energie e pensare al Bari. Con questi giocatori di oggi penso che venerdì si possa vincere”.

Uno Spezia ridotto all’osso dagli infortuni, ma che non sono un alibi per l’allenatore: “Mancavano in tanti, però chi ha giocato e chi è subentrato ha fatto la partita che serviva per spirito, soprattutto. Vedere chi è fuori sarebbe un alibi troppo semplice. Non mi ci appiglio. Una volta andati sotto abbiamo provato a riequilibrarla ma non ci siamo riusciti, un po’ perché eravamo stanchi, un po’ perché – in casa di una squadra forte – quando hai questa classifica è difficile recuperare. Credo che per il Monza sia stata la partita più combattuta dell’ultimo periodo, dobbiamo prendere spunto in vista di venerdì”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com