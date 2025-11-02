Eccellenza, Pietra Ligure vs Athletic Club Albaro LIVE: altro stress test per i biancocelesti

Altro scontro diretto in casa per il Pietra Ligure. Dopo Millesimo, Campomorone e Fezzanese, al “De Vincenzi” arriva l’Athletic Club Albaro primo in classifica (a pari punti con Fezzanese e Rivasamba). Nelle tre sfide precedenti i biancocelesti hanno raccolto 4 punti, che sommati ai 6 punti ottenuti fuori casa compongono un bottino abbastanza deludente rispetto alle attese. Il calendario non è stato benevolo con il Pietra, ma dalla squadra di Moraglia era lecito aspettarsi qualcosa di più.

La sfida di oggi è dunque un ulteriore stress test per i biancocelesti che potrebbero già scivolare a -9 dalla vetta in caso di sconfitta. Dall’altro lato, l’Athletic vuole continuare la striscia positiva. I genovesi hanno vinto le ultime cinque partite e sono in testa alla classifica, insieme alle grandi di questo campionato. La squadra di Manuel Rimassa cerca dunque un altro exploit contro un Pietra che invece necessita del riscatto.

