Festival della Scienza, oltre 200mila presenze, con 25mila studenti da 13 regione: tutti i numeri dell’edizione

Genova. Si chiude oggi, domenica 2 novembre 2025, la ventitreesima edizione del Festival della Scienza che, complessivamente, ha registrato un totale di oltre 200mila presenze in 11 giorni. Particolarmente interessante il dato riguardante il mondo della scuola, con più di 25mila studenti provenienti da 13 regioni d’Italia e classi anche dal Portogallo. Questi i numeri della ventitreesima edizione del Festival della Scienza di Genova che, da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre 2025, ha portato in 35 luoghi cittadini oltre 250 iniziative tra incontri, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali. Sono state inoltre rese note le date e il tema della ventiquattresima edizione, che si svolgerà da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2026 nel segno delle Prospettive.

La ventitreesima edizione del Festival della Scienza ha coinvolto circa 300 scienziati e personalità illustri provenienti da tutto il mondo e più di 200 tra enti, associazioni, aziende ed editori, per un programma composto complessivamente da 257 eventi, articolati in 112 conferenze, 98 laboratori, 19 mostre, 6 spettacoli e 22 eventi speciali. Il pubblico registrato è proveniente da 13 regioni in Italia, Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Puglia, Calabria e Sardegna, con un gruppo scolastico in arrivo anche dal Portogallo. Hanno inoltre partecipato circa 800 giovani tra animatori e studenti del progetto Orientamenti Scienza. A partire dai primi giorni di dicembre, buona parte delle conferenze sarà disponibile on demand sulla piattaforma festivalscienza.online.

«Il Festival della Scienza si conferma uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale – afferma Domenico Coviello, presidente del Festival della Scienza – e, in ventitré edizioni, ha consolidato un altissimo livello, confermato dai numeri e dall’apprezzamento del pubblico. Per 11 giorni abbiamo visto 25mila studenti e studentesse affollare i luoghi del Festival con partecipazione ed entusiasmo, alcuni provenienti anche dall’estero. Aver confermato il successo delle precedenti edizioni è un grande motivo di orgoglio per noi, per il territorio e per tutta Italia. Affinché l’alto livello e il prestigio del Festival della Scienza rimanga tale e cresca ancora è fondamentale poter contare su un sostegno istituzionale locale e nazionale ancora più forte. Come sempre, ringraziamo per la preziosa collaborazione partner e sponsor».

