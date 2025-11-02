In Piazza del Bastione screening sanitari gratuiti per la cittadinanza

Ancora una volta il Lions International La Spezia Host, La Spezia Degli Ulivi e Ceparana saranno vicini alla cittadinanza offrendo screening gratuiti per il diabete e per la vista. Considerata l’importanza dell’iniziativa, promossa al fine di prevenire e tutelare la salute della collettività, si invitano i cittadini a partecipare e a usufruire di questo servizio che ha il Patrocinio del Comune della Spezia e del Sistema Sanitario Regionale Liguria. I controlli medici verranno eseguiti venerdì 7 novembre dalle 9 alle 18 presso piazza del Bastione alla Spezia. Un ringraziamento ai medici e in particolare ai soci del Club La Spezia Host per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

