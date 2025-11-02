La Carcarese sorride per la prima volta in campionato, la gioia del presidente Ferrero: “Finalmente i tre punti”

Carcare. Dopo tante partite ben amministrate dove la Carcarese non riusciva mai a sbloccare la partita o a trovare i tre punti, oggi la squadra di Battistel può sorridere per la prima volta in campionato. Contro il Rivasamba, una delle squadre più forti dell’Eccellenza, al Corrent i biancorossi si impongono per 2-1, giungendo nell’impresa di battere una delle più brave delle classe uscendo dalla zona retrocessione.

Le reti portano le firme di Garcia e Prato, che rispondono al grande gol in rovesciata di Campana al termine del primo tempo. Ai microfoni del club arriva tutta la gioia del presidente Ferrero. Il numero uno del club valbormidese ha analizzato questi primi mesi nella massima serie regionale. Per lui non c’è mai stata una prestazione negativa, ma solo il problema di concretizzare di più. Oggi è successo, e la squadra di Battistel ha potuto esultare davanti ai propri tifosi per tre volte.

