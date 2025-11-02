La storia di Chiara Filippi, titolare dell’Emporio di Comano. Un luogo che resiste e rilancia

Chiara Filippi ha inaugurato il nuovo Emporio a Comano, restituendo alla comunità un punto di riferimento fondamentale per la vita quotidiana. Il negozio esiste da 22 anni, ma per un attimo ha rischiato di non esserci più. Ma Chiara ha deciso di mantenere la sua attività, più grande, più bella e più completa. L’”Emporio Lo Scrigno – Alimentari” ha sempre rappresentato un presidio sociale oltre che commerciale, offrendo generi di prima necessità, edicola e servizi utili ai residenti oltreché ai turisti, in quanto anche punto di informazioni turistiche. “Dopo la chiusura, da circa un anno e mezzo, del negozio di alimentari del paese -, spiega Chiara – avevo deciso di integrare nella mia attività, che già offriva oggettistica, cartoleria, edicola e abbigliamento, anche questo tipo di prodotti, ma essendo il locale troppo piccolo tenevo solo inscatolati. Quando è nata la necessità di lasciare i locali dove lavoravo da 22 anni mi sono trovata in difficoltà, perché non erano molti i fondi disponibili, ma poi proprio il vecchio negozio di alimentari è stato quello che ha attirato la mia attenzione. Un bel locale, grande, da risistemare, ma ci abbiamo investito e ora posso offrire anche prodotti freschi migliorando il servizio al cliente”. Un investimento non solo economico, quello che Chiara ha deciso di fare: “Sono nata e cresciuta qui, la mia famiglia è qui e i miei figli li ho cresciuti in questo paese. Sentivo il dovere di non lasciare Comano senza questo servizio. È un atto di appartenenza, una scelta di resilienza. So cosa significherebbe per le famiglie rimanere senza un punto vendita, e soprattutto gli anziani, che hanno difficoltà a spostarsi, mi hanno incoraggiata a continuare. Oggi sono orgogliosa di averci creduto”.

