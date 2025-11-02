Prima Categoria. Cengio – Ventimiglia LIVE: il match in diretta

CENGIO – VENTIMIGLIA (-)

Oggi, 2 novembre alle ore 15:00, presso l’ impianto sportivo “Pino Salvi”, è fissato il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi Cengio e Ventimiglia. Rispettivamente in seconda e terza posizione, a un solo punto di distanza. I padroni di casa al momento sono ancora imbattuti e oggi cercheranno di mantenere la stessa andatura per allungare sugli avversari. Gli ospiti, invece, detengono una sola sconfitta al momento e durante questa partita, cercheranno il sorpasso in classifica. A dirigere il match sarà il Sig. Alessandro Di Maria (GE).

» leggi tutto su www.ivg.it