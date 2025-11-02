Sampdoria, Gregucci: “Dal 20′ del secondo tempo ci siamo sfaldati. Serve la bava alla bocca per salvarsi”

Genova. “Per risolvere la situazione bisogna pedalare, io conosco solo quella strada”. Angelo Gregucci nella conferenza stampa dopo la sconfitta della Sampdoria contro il Mantova non fa sconti ai suoi ragazzi e a com’è andata la partita. Non cerca scuse: “Abbiamo cominciato bene con una buona pressione sulla squadra avversaria, una partita giocata ma con poche conclusioni. Io non ricordo parate clamorose del loro portiere. Quando avevamo in mano la partita siamo stati poco pericolosi, quando si riempiva l’area non avevo la sensazione che la palla andasse dentro. Poi la partita si stava spaccando nel secondo tempo e noi abbiamo subito. Avevamo in mente dei cambi che per la condizione atletica di alcuni elementi abbiamo dovuto modificare in corso d’opera. Le tre partite in settimana hanno influito, ma hanno giocato anche gli altri. Dobbiamo cercare di lavorare di più e parlare di meno. Questo sarà un campionato di combattimento”.

Il mister è sincero sino in fondo: “Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare alla fine, ma secondo me non c’erano neanche le gambe per andare in fondo, eravamo in difficoltà in tutti i comparti del campo. Io conosco solo la strada dell’allenamento. Erano più pericolosi loro quando ripartivano che noi quando spingevamo, eravamo poco lucidi”.

