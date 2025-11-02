Sub disperso sull’Haven, ricerche sospese. Correnti, errore umano o guasto: ecco cosa è successo

Genova. Dopo una nuova giornata di ricerche, sono state sospese oggi le operazioni per trovare il corpo del sub tedesco di 29 anni scomparso mercoledì pomeriggio durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven, al largo di Arenzano. Nel frattempo iniziano a trapelare i primi dettagli dell’accaduto le cui cause potrebbero essere derivate o da un errore umano o da un malfuzionamento tecnico dell’attrezzatura, in un contesto di condizioni meteo marine particolarmente severe.

Secondo le informazioni raccolte da Genova24, l’incidente sarebbe avvenuto nei primi momenti dell’immersione. Immersione che vedeva impegnata una squadra composta da una quindicina di sub provenienti dalla Germania, arrivati sul sito del relitto grazie al servizio di un diving locale. Seconda una delle principali ipotesi al vaglio – ancora da ufficializzare – l’appuntamento col destino si sarebbe manifestato durante la preparazione tecnica dell’immersione, quando potrebbe essersi verificato una problema alle bombole dovuto o ad un errore di procedura e o ad un malfuzionamento dei miscelatori che regolano la composizione del gas respirabile.

