Vignali: “Gli episodi non ci girano a favore. Ma con approcci così usciremo da questo momento”

Luca Vignali

“Abbiamo affrontato il Monza in un grande momento. Sono una squadra molto forte, con individualità incredibili, ma li abbiamo affrontati nella maniera giusta, con un grande atteggiamento e voglia di difendersi e ripartire incredibile. Poi ci sono episodi che non ci girano a favore, ma l’approccio era stato buono”. Capitano dello Spezia, Luca Vignali parla così dopo la sconfitta contro il Monza. “Il momento è difficile, ma nelle ultime partite abbiamo dimostrato di avere voglia di uscirci. Se continuiamo con questo approccio penso ce la faremo”.

Ora il Bari al Picco, uno scontro diretto che vale tantissimo: “La voglia di ricreare il Picco come fortino e vincere davanti alla nostra gente è tanta, ci può dare uno slancio incredibile”, conclude.

