Andora, vittoria sfumata al fotofinish contro l’Albingaunia, Ghigliazza: “Meritavamo di vincere”

Andora. Grande rammarico al termine dei 96 minuti per l’Andora di Fabio Ghigliazza. Una sfida ben amministrata dagli andoresi che a più riprese hanno messo in difficoltà la difesa ingauna. De Boni sblocca subito il match e segna nei primi minuti del secondo tempo, reti poi recuperate dai bianconeri Secco e Ciravegna.

All’ottantottesimo minuti, è sempre De Boni a prendere palla e a depositare dentro l’area. Il pallone passa tra difensore e portiere, Gimenez lanciato sul primo palo incorna la sfera e deposita in rete a porta spalancata. Quando sembrava tutto apparecchiato per festeggiare la vittoria, Marquez su punizione segna all’ultimo secondo e, sul triplice fischio, i giocatori non possono crederci. Per la terza volta in questo campionato, la squadra del Delfino viene recuperata all’ultimo pallone disponibile della partita.

