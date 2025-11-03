COMMENTA
CONDIVIDI

Avviate le procedure per la riqualificazione del Palco della musica, sperando che sia la volta buona

Avviate le procedure per la riqualificazione del Palco della musica, sperando che sia la volta buona

La Spezia, Palco della Musica, Festival del Jazz 2009

Il Comune ha avviato oggi le procedure per il restauro e il risanamento conservativo del Palco della musica, la storica struttura situata nel boschetto dei Giardini pubblici, da anni al centro di un lento ma evidente processo di degrado. L’intervento, dal valore complessivo di 220mila euro, mira a restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo, ridotto in condizioni precarie e oggetto di atti vandalici. Un destino che si è già ripetuto in passato, dopo due interventi di ripristino ricevuti negli ultimi 15 anni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com