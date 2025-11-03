Calcio/ Genoa, punti pesanti al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 2-1

Prestazione di carattere e punti pesanti per il Genoa, che espugna il Mapei Stadium battendo il Sassuolo 2-1 e si rilancia in classifica. Dopo l’esonero di Vieira, la squadra affidata a Criscito e Murgita conquista la prima vittoria stagionale grazie ai gol di Malinovskyi e Ostigard, lasciando l’ultimo posto in classifica.

I due tecnici scelgono di cambiare volto al gruppo, abbandonando il contestato 4-2-3-1 per passare al 3-5-2. Davanti a Leali, spazio al terzetto difensivo formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sugli esterni Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo agiscono Frendrup, Malinovskyi e Thorsby. In attacco coppia composta da Colombo e Vitinha.

» leggi tutto su www.levantenews.it