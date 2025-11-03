Corone di fiori ai repubblichini, è polemica a Rapallo. Pastorino e Angiolani: “Non è un gesto neutrale”

“Deporre una corona istituzionale sulla lapide dei repubblichini non è un gesto neutrale. È una scelta politica. E quando un’amministrazione compie un gesto politico in nome della città, deve sapere che sta parlando a nome di tutti. La Repubblica Italiana è nata dalla Resistenza, non dalla Repubblica Sociale di Salò. Per questo non è possibile, né legittimo, usare simboli e risorse pubbliche per onorare chi combatté contro la libertà e contro la stessa democrazia che oggi celebriamo”.

Lo dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, in merito alla recente decisione dell’amministrazione comunale di Rapallo di omaggiare la lapide dedicata ai caduti della Repubblica Sociale Italiana (RSI) di Salò.

» leggi tutto su www.genova24.it