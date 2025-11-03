Educazione sessuale e all’affettività, il circolo Pd del centro storico propone un confronto tra Italia ed Europa

Il circolo del Partito democratico del centro storico della Spezia propone per mercoledì 5 novembre alle 17.30, alla sede del circolo (Via delle vigne), un confronto tra Italia ed Europa su educazione sessuale e all’affettività. “In Italia un elenco infinito di femminicidi e violenza sulle donne. Ce ne occupiamo solo dopo, cercando di punire i colpevoli, e non prima, educando al rispetto e ad una sessualità consapevole e consenziente – leggiamo in una nota diffusa dal circolo -. Una strada inefficace in cui si colloca il ddl Valditara, in discussione in Parlamento, che vieta ‘le attività…aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità’. Questo nelle scuole elementari (malgrado il diverso parere di Oms e Unesco), ma anche nelle medie, nel momento difficile dell’adolescenza. Per le superiori si chiede il consenso alle famiglie, spesso fragili. Ma che succede in Europa? L’Oms (ufficio regionale per l’Europa) ha definito nel 2010 gli Standard per l’educazione sessuale in Europa su richiesta dell’UE. Propongono un’educazione sessuale che copra l’intero arco della vita, partendo dall’infanzia, con contenuti e linguaggi adeguati all’età. Sulla stessa lunghezza d’onda il Rapporto Unesco del 2023. L’Unesco sottolinea che l’educazione affettiva e sessuale non è solo una componente del diritto alla salute, ma anche uno strumento fondamentale per promuovere i diritti umani e l’uguaglianza di genere (traguardi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu). Ad oggi l’obbligatorietà dell’educazione sessuale a scuola è prevista da 20 paesi europei, esclusi Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Ungheria e Italia (non in ottima compagnia). Per comprendere meglio dati ed esigenze il Circolo Pd del Centro storico propone un confronto tra Italia ed Europa sull’educazione sessuale e all’affettività”

All’incontro, dopo un’introduzione sulla situazione in Europa a cura di Anna Castellano, interverranno

Mercedes Bo, presiedente consultorio Aied, e Mara Carocci, relatrice della proposta di legge Pd del 2017 sull’educazione sessuale e all’affettività.

