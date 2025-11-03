Fisioterapia a Pietra Ligure, Università conferma in commissione chiusura dei corsi di laurea

Liguria. “Chiusura dei corsi di laurea in fisioterapia a Pietra Ligure e La Spezia: oggi la conferma in Commissione sanità da parte dell’Università. Chiediamo l’intervento del presidente Bucci e dell’assessore Nicolò, affinché prendano posizioni chiare e nette e lavorino per la riattivazione”.

Così i consiglieri regionali PD Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, vice presidente commissione Sanità, e Davide Natale, a margine della stessa commissione riunitasi oggi sull’interruzione nelle sedi di Pietra Liguria e La Spezia del corso di laurea in fisioterapia dell’Università degli Studi di Genova.

