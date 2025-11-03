Genoa, una gioia da grifone per Murgita: “Serata per tutti i genoani, io e Criscito la ricorderemo”

Reggio Emilia. “L’esultanza rappresenta tutta la gioia dei genoani e genovesi che stanno soffrendo. È stata una grande emozione ma ho voluto sfogarla sul campo. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine volendola vincere”. È con evidente emozione che Roberto Murgita commenta ai microfoni di Dazn la vittoria sul gong contro il Sassuolo. Una grande prova, soprattutto a livello motivazionale, che spazza via tanta della negatività portata dalla sconfitta contro la Cremonese e il cambio di allenatore.

Questa sera è arrivato il primo successo in campionato per i rossoblù: “È stato un bel momento, ringrazio la squadra per la prestazione di stasera: ha interpretato la partita da Genoa. Abbiamo dato un segnale importante e daremo battaglia sicuramente”.

