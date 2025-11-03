Il mondo della scuola piange Isa De Biasi, storica docente di inglese del liceo Mazzini

Un lutto profondo attraversa i cuori di tanti e del mondo della scuola. E’ morta all’età di 77 anni, al termine di una lunga malattia, la professoressa Maria De Biasi ma per tutti era Isa. Storica docente di inglese del Liceo Mazzini, in pensione da anni, era apprezzatissima dai suoi ex colleghi e amatissima dai suoi studenti. Chi l’ha incrociata anche solo una volta non poteva fare a meno di riconoscerle un’energia incredibile, un animo sensibile e tenace. Come docente era impossibile non notare la dedizione all’insegnamento e l’empatia che era capace di creare con i suoi studenti che in lei potevano sempre trovare rifugio.

Con la collega di inglese, Piera Barcelli aveva un legame speciale: “Isa era la prof di inglese più amata in città. Isa che è impossibile dimenticare per le profonde qualità umane, la capacità naturale di stabilire relazioni di affetto e condivisione, la sensibilità per le problematiche altrui, il supporto immediato e costante che mai lesinava, il suo grande amore per gli animali, la professionalità che ha sempre coniugato a grande comprensione e incoraggiamento. Impossibile non pensarla in continuo movimento, pronta a nuove iniziative per motivare e far innamorare di una lingua cui si è sempre dedicata con serietà e con la passione che ha saputo trasmettere a chi l’ascoltava . Anche quando colpita dalla malattia è rimasta confinata in un letto, mai le è mancata la voglia di partecipare alla vita, si informava, commentava, viveva nelle parole di chi le portava in casa il mondo che ormai era rimasto per lei fuori. Il suo senso dell’ironia, il suo desiderio di conoscenza non l’hanno mai abbandonata anche quando poteva veramente sperimentare davvero molto poco. Si accontentava di quell’esistenza che aveva cambiato luce ma che lei non ha mai visto spenta. Tutto l’amore che ha profuso a grandi e piccoli, a familiari, amici, vicini, colleghi, studenti le ritorna oggi moltiplicato e la sua perdita è davvero il pianto di una comunità intera che la porterà sempre meritatamente nel cuore”.

La ex collega di filosofia e poi dirigente scolastica Francesca Del Santo la ricorda: “Il suo inglese ha nutrito tanti, tantissimi giovani aprendo le loro menti e i loro cuori. A distanza di anni Isa ricordava i nomi dei suoi studenti e sapeva quali percorsi di studio e di lavoro avevano intrapreso. Aveva beneficiato, come allieva, della lezione di un grande docente come Spartaco Gamberini, prima che approdasse all’insegnamento universitario in Inghilterra, e come solo i migliori sanno fare non perdeva occasione di ricordare quella personalità. Al mio primo anno di insegnamento al liceo Mazzini mi ha accolto e indirizzato con sapienza affettuosa e sollecita. La rimpiango e già mi manca”.

“Era un’insegnante splendida – racconta Germana Pisi collega di religione – era sempre disponibile e al passo con i tempi. E’ stata una delle prime docenti a credere negli scambi culturali e all’importanza della pedagogia. Ha sempre mantenuto ottimi rapporti con tutti i colleghi, era entusiasta, gioviale, durissima quando era necessario. Sin dal giorno del suo pensionamento abbiamo sentito la sua mancanza. Di lei avrò sempre un bellissimo ricordo e resterà sempre nel mio cuore”.

I funerali di Isa De Biasi si terranno mercoledì 5 novembre alle 10.30 nella chiesetta del Sant’Andrea della Spezia.

