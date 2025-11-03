Il Pietra torna a vincere, Odasso: “Serviva una prestazione da Pietra. Dobbiamo ripartire aumentando la continuità”

Il 4-0 all’Athletic Club Albaro non risolve tutti i problemi, ma di certo scaccia qualche fantasma. Il Pietra Ligure si riprende con una vittoria netta, un poker che risolleva il morale della squadra di Andrea Moraglia. Il tecnico ha cambiato qualcosa rispetto al pareggio con il Molassana, rinunciando a un attaccante, Dominici, e puntando su un centrocampista in più, Fatnassi. Al fianco dell’ex Imperia il confermatissimo Tommaso Odasso, uno dei veterani di questa squadra, che ha commentato il match nel post partita.

Commenta il centrocampista: “Oggi serviva una prestazione da Pietra. Abbiamo legittimato la vittoria nel primo tempo. Abbiamo fatto le cose che ci erano state chieste nel modo giusto. Era una partita per nulla scontata, visto che incontravamo una squadra prima in classifica e con fiducia. Sicuramente dobbiamo ripartire da qui“.

