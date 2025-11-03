La console del Brasile e il comitato Virada Feminina in vista a Palazzo Tursi: l’incontro con l’assessora Bruzzone

Genova. L’assessora alle Pari opportunità Rita Bruzzone e il consigliere delegato alle Relazioni internazionali Simohamed Kaabour hanno incontrato, questa mattina, una nutrita delegazione del comitato brasiliano “Virada feminina”, che raggruppa parlamentari e imprenditrici con lo scopo di promuovere l’emancipazione femminile e combattere la violenza di genere e che lo scorso 28 ottobre è stata ricevuta a Roma, presso l’ambasciata brasiliana, in occasione di una tavola rotonda moderata dall’on. Valentina Ghio. Ad accompagnarle, la console onoraria del Brasile a Genova Elinalva Henrique.

E proprio di questi temi si è discusso nell’ufficio di rappresentanza del sindaco, dove l’assessora e il consigliere delegato, insieme alle ospiti, hanno parlato dei progetti messi in campo per favorire la parità di genere, l’emancipazione femminile e per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

