Un nido di vespa velutina, di oltre mezzo metro, è stato individuato e neutralizzato dai vigili del fuoco e da un gruppo specializzato a Brugnato. L’intervento ha richiesto circa tre ore di lavoro. Il nido è risultato attivo e la situazione ha richiesto la massima cautela, perché le vespe asiatiche in gruppo possono essere molto pericolose. A notarne la presenza è stata una passante che lo ha visto in cima ad un albero nei pressi della Croce azzurra. In questo periodo dell’anno è più facile scovare questi nidi, presenti nelle cime degli alberi, perché con l’arrivo dell’autunno cadono le foglie. Nessuno è rimasto ferito ma l’attenzione è altissima.

L’articolo Maxi nido di vespa velutina trovato a Brugnato: un pomeriggio di lavoro per neutralizzarlo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com