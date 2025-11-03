Rapallo, al via il completamento dei lavori in Via Milite Ignoto: come cambia la viabilità

Rapallo. L’Amministrazione Comunale di Rapallo comunica che, a partire da mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 8:00, avranno inizio gli interventi di completamento delle opere sulla strada carrabile comunale di Via Milite Ignoto. Per consentire la rapida esecuzione e la messa in sicurezza del cantiere, si rende necessaria l’istituzione di una temporanea interruzione della circolazione veicolare nel tratto compreso tra Corso Assereto e Piazza Pastene. Contestualmente, è prevista la chiusura provvisoria anche di Via Maggiocco, nel tratto compreso tra Via Milite Ignoto e Via Ottavio Ferraretto.

Data la complessità dell’intervento, sarà istituito un divieto temporaneo di transito a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei soli veicoli impegnati in servizi urgenti d’istituto. Si stima che la strada rimarrà chiusa dalle ore 8:00 del 5 novembre 2025 per circa dieci giorni lavorativi, salvo il verificarsi di imprevisti o condizioni meteorologiche non favorevoli.

