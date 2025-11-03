Recco, Pro Recco Waterpolo si candida alla riqualificazione e gestione della Piscina Antonio Ferro

Recco. La Pro Recco Waterpolo – unico soggetto partecipante – ha presentato ufficialmente la propria candidatura per la progettazione, esecuzione e gestione dell’impianto sportivo, rispondendo all’”Avviso pubblico – Sollecitazione ai soggetti interessati a farsi promotori di una proposta volta a realizzare in concessione la gestione della piscina Antonio Ferro di Recco previa preliminare realizzazione dei lavori di riqualificazione necessari alla sua efficiente gestione”.

L’avviso è scaduto questa mattina alle ore 12 e l’unica proposta pervenuta è quella del raggruppamento di operatori economici, formato da Pro Recco Waterpolo s.s.d.a r.l. e My Sport s.s.d. a r.l., che si è dichiarato disponibile a farsi carico della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione necessari per garantire una gestione efficiente e moderna della struttura.

» leggi tutto su www.genova24.it