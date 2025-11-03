Sei mesi di viaggio e centinaia di partecipanti, conclusa la campagna solidale 2025 di Nave Italia

Si è conclusa sabato 25 ottobre, dopo 3.237 miglia di navigazione e 15 porti toccati lungo tutta la Penisola, la Campagna solidale 2025 di Nave Italia. Un viaggio di sei mesi che ha offerto a centinaia di partecipanti – tra bambini, ragazzi e adulti con disabilità cognitive, sensoriali, malattie genetiche o in situazioni di disagio psichico e sociale – un’esperienza di crescita personale e inclusione. Salpata dalla Spezia il 29 aprile, Nave Italia ha accolto a bordo 20 enti del terzo settore, per un totale di 257 partecipanti e 99 accompagnatori. Ogni progetto è stato costruito insieme allo staff della Fondazione Tender To Nave Italia ETS , che segue passo dopo passo ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione.

“Chi vive una disabilità spesso costruisce un pregiudizio su sé stesso, che diventa centro della propria esistenza – commenta il prof. Cornaglia Ferraris, direttore scientifico della Fondazione -. Nave Italia è un modo per rompere quel pregiudizio, offrendo un’avventura terapeutica che aiuta le persone a riscoprirsi capaci, utili e piene di valore”.

