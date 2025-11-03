COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Studenti sospesi al Nautico San Giorgio, il duro comunicato del collettivo: “Preside arrogante e autoritario, la nostra lotta prosegue”

Studenti sospesi al Nautico San Giorgio, il duro comunicato del collettivo: “Preside arrogante e autoritario, la nostra lotta prosegue”

nautico san giorgio

Genova. Duro comunicato del collettivo degli studenti del Nautico San Giorgio, dopo le sospensioni che venerdì hanno colpito una quindicina di studenti come sanzione disciplinare dopo l’occupazione dell’istituto a metà ottobre.

“Molti studenti sono stati sospesi per un numero di giorni compreso tra i tre e i dieci, oltre che costretti, con dubbia legalità, al lavoro coatto presso la Caritas a fine “rieducativo” scrive il collettivo secondo cui il preside Paolo Fasce “ha, per l’ennesima volta, mentito davanti alla scuola e alla città di Genova, cercando di presentare gli studenti occupanti come i responsabili per danneggiamenti causati da persone esterne alla scuola già identificate dagli stessi studenti del San Giorgio“.

» leggi tutto su www.genova24.it