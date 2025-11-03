Tra crescita economica e denunce per spaccio, la provincia spezzina nelle ultime classifiche nazionali

Come sempre le classifiche che vedono protagoniste le città o le province stilano gerarchie che fanno discutere. Ecco cosa dicono le ultime graduatorie pubblicate a livello nazionale.
La Spezia si conferma una delle province più dinamiche d’Italia sul piano economico. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio Studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGIA di Mestre, la provincia si colloca al 18esimo posto a livello nazionale per crescita economica nel periodo 2019–2025 e al 26esimo per prodotto interno lordo pro capite, con una media di 40.344 euro per abitante. Nel contesto del Centro-Nord, la Spezia si posiziona inoltre quinta per crescita del PIL reale, registrando un trend positivo che la colloca tra i territori con uno sviluppo definito “virtuoso” dall’istituto di ricerca.