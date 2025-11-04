Automedica h24 in Valle Scrivia, la Regione passa la palla ad Autostrade: “Valutazioni in corso”

Genova. Niente automedica h24 in Valle Scrivia, almeno per ora. Il tema è tornato in consiglio regionale con un’interrogazione presentata da Armando Sanna (Pd) sull’onda delle preoccupazioni di quel settore di entroterra che teme l’isolamento sanitario a causa dei lavori sul casello autostradale.

Ad oggi il servizio è garantito per 12 ore al giorno, sette giorni su sette. “Aspi sta facendo valutazioni per capire quanto è alto il disagio di quel cantiere – spiega in aula l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Se l’impostazione del cantiere fosse stata l’inibizione totale dell’accesso al casello l’automedica h24 ci sarebbe già, ma l’impostazione attuale è molto meglio. La richiesta del territorio rimane sul tavolo, la risposta spetta ad Autostrade. Se riusciremo a ottenere comunque l’automedica h24 sarà merito di quest’aula”. Il servizio h24 era stato ipotizzato in origine per la fase 1 del cantiere, con la riduzione significativa della viabilità e i blocchi previsti.

