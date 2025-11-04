Il Comune mette all’asta cinque alloggi popolari: prezzi base tra 29mila e 40mila euro

Il Comune della Spezia ha avviato le procedure per la vendita tramite asta pubblica di cinque alloggi di Edilizia residenziale pubblica situati in diverse zone della città. L’asta si terrà martedì 16 dicembre alle 10, nella sala multimediale del Palazzo comunale di Piazza Europa.
L’iniziativa rientra nel piano triennale di alienazione degli alloggi Erp approvato dal Consiglio comunale nel 2021. Dopo una prima fase riservata ai soggetti già assegnatari, l’amministrazione procede ora alla cessione degli alloggi liberi.
Gli immobili, che saranno aggiudicati al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, sono: