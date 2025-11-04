Raddoppio ferroviario, ecco le osservazioni del Comune di Finale: Pora, stazione e nuovo hub intermodale

Il Comune di Finale Ligure esprime parere favorevole condizionato al progetto di raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora, subordinando l’assenso all’integrale recepimento delle prescrizioni e degli approfondimenti richiesti. Obiettivo primario dell’Amministrazione resta la tutela della sicurezza idraulica e geotecnica del territorio, la piena funzionalità del nodo ferroviario di Finale Ligure e la coerenza urbanistica con il piano di rigenerazione delle aree ex Piaggio, a garanzia di un’infrastruttura realmente sicura, efficiente e integrata nel contesto urbano.

Nel contesto progettuale e approvativo del raddoppio ferroviario della tratta FinaleLigure–Andora, il Comune di Finale Ligure ha trasmesso alla Conferenza dei Servizi istruttoria il proprio articolato parere tecnico elaborato dagli uffici comunali competenti

in materia urbanistica, idraulica e geotecnica. “Pur riconoscendo la valenza strategica dell’opera per la mobilità locale, regionale, nazionale e per il potenziamento del corridoio ferroviario internazionale tirrenico, il Comune ha espresso un assenso condizionato, vincolato al superamento di criticità tecniche, idrogeologiche e urbanistiche ritenute non derogabili e all’attuazione di precise prescrizioni progettuali e operative”.

» leggi tutto su www.ivg.it