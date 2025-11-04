Sampdoria, primi lavori post Mantova in vista di Venezia

Genova. Riprende la settimana di allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco dopo la sconfitta di domenica sera contro il Mantova, diventato il nuovo fanalino di coda. La Sampdoria ora deve puntare a sabato per affrontare una gara molto difficile contro il Venezia, sesta forza del campionato.

Lo staff tecnico, che ora vede il contributo sul campo del rientrante Attilio Lombardo, molto apprezzato dalla piazza e dal gruppo di lavoro doriano, ha diviso la squadra nuovamente in due gruppi. I titolari della gara contro il Mantova hanno svolto una seduta di scarico prevalentemente atletica sul campo, mentre il resto si è dedicato a lavoro in palestra, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto. Tra questi anche Malagrida, costretto a interrompere anticipatamente l’allenamento a causa di un lieve fastidio muscolare.

