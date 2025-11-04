Si incatena giorno e notte davanti al Comune di Vezzano Ligure per protestare contro il bando per le licenze Ncc: “Così si penalizzano i residenti”

Una catena, un cartello, una panchina e una notte all’aperto. È così che Francesco Senatore, titolare di una licenza da Ncc – Noleggio con conducente, ha deciso di manifestare il proprio dissenso contro i criteri del bando comunale per il rilascio di due nuove licenze di noleggio con conducente emanato dal Comune di Vezzano Ligure.

Dalle 8 di questa mattina Senatore si è incatenato a una panchina di fronte al municipio e ha annunciato che trascorrerà la notte al freddo, “una protesta vera”, come lui stesso l’ha definita parlando a Città della Spezia.

