Si schianta con la moto contro due auto in sosta: giovane portato d’urgenza in ospedale

Un ventenne è stato ricoverato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia a seguito di uno scontro con due auto in sosta. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. I fatti risalgono alla serata di oggi, quando sul rettilineo di Fornola, non lontano dal ponte ferroviario, il giovane era in sella ad una motocicletta, nuova, di grossa cilindrata. Ne avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro due automobili parcheggiate. L’impatto è stato violento e il ventenne è stato sbalzato in mezzo alla strada. Nel giro di pochissimi momenti, sono arrivati il 118, la Pubblica assistenza di Vezzano e i carabinieri. Stabilizzato sul posto, il giovane motociclista è stato portato nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la strada.

