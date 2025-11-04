Un’Albingaunia stoica non molla la presa contro l’Andora, Milazzo: “Partiti male, bravi a non disunirci”

Andora. Una partita che poteva portare 0 punti all’Albingaunia si è trasformata in un punto sul gong. La rete di Marquez permette ai bianconeri di passare una settimana leggermente più tranquilla, analizzando gli errori di una partita che si è messa in salita fin dal primo minuto. La grinta e la voglia di correre per aiutare la squadra non manca mai, come dichiarato anche nel post gara da Milazzo, ma sull’assetto tattico ci sono alcuni aspetti da rivedere dopo la prestazione di domenica.

“La partita è stata dura, l’abbiamo presa un po’ sotto gamba all’inizio”, ogni vantaggio dell’Andora è stato recuperato, il tabellino finale si ferma sul 3-3: “Non siamo partiti con il piede giusto, ma siamo stati bravi a non disunirci. Mantenendo alta la concentrazione, siamo riusciti a pareggiarla nel primo tempo. Il secondo tempo è stato una fotocopia del primo, alla fine è andata bene”.

