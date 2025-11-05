COMMENTA
CONDIVIDI
Economia

Ais, aperte le iscrizioni al nuovo corso di primo livello per sommelier

Ais, aperte le iscrizioni al nuovo corso di primo livello per sommelier

Ais sommelier

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di qualificazione professionale per sommelier di Ais – Associazione Italiana Sommelier della Liguria della delegazione della Spezia, previsto a gennaio 2026. Fissato per martedì 27 gennaio 2026 alle 20.30, alla Sede Ais La Spezia (via XXIV Maggio 143), un open day di presentazione del corso di primo livello, a ingresso gratuito. In questa occasione, i partecipanti potranno assistere a una presentazione e avere maggiori informazioni sul calendario delle lezioni, che inizieranno poi martedì 3 febbraio 2026 per concludersi mercoledì 13 maggio 2026. Iscrizioni al link https://www.aisliguria.it/corsi/142-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-serale-2026.html

“La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria –. Ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier”. Viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio i temi che saranno approfonditi nelle lezioni, che muoveranno dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Rezzano sottolinea infine l’aspetto occupazionale: “Nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – osserva il presidente dell’Ais ligure -. Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com