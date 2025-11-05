Ais, aperte le iscrizioni al nuovo corso di primo livello per sommelier

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di qualificazione professionale per sommelier di Ais – Associazione Italiana Sommelier della Liguria della delegazione della Spezia, previsto a gennaio 2026. Fissato per martedì 27 gennaio 2026 alle 20.30, alla Sede Ais La Spezia (via XXIV Maggio 143), un open day di presentazione del corso di primo livello, a ingresso gratuito. In questa occasione, i partecipanti potranno assistere a una presentazione e avere maggiori informazioni sul calendario delle lezioni, che inizieranno poi martedì 3 febbraio 2026 per concludersi mercoledì 13 maggio 2026. Iscrizioni al link https://www.aisliguria.it/corsi/142-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-serale-2026.html

“La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria –. Ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier”. Viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio i temi che saranno approfonditi nelle lezioni, che muoveranno dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Rezzano sottolinea infine l’aspetto occupazionale: “Nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – osserva il presidente dell’Ais ligure -. Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura”.

