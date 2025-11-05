Alla Spezia il più importante evento legato alla guerra di mine navali della Nato

Si è concluso alla Spezia il Naval mine warfare working group, il più rilevante appuntamento Nato dedicato alla guerra di mine. L’evento, organizzato dal Comando della quinta divisione navale e delle forze di contromisure mine, ha riunito 55 esperti provenienti da 17 Paesi dell’Alleanza Atlantica. Nel corso delle sessioni di lavoro, i delegati hanno approfondito l’evoluzione della dottrina e delle procedure operative nel settore, condividendo esperienze e best practice maturate in ambito nazionale e multinazionale.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di aggiornare la normativa di riferimento e rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le Marine alleate, favorendo interoperabilità, coordinamento e prontezza operativa in uno scenario marittimo sempre più complesso.

