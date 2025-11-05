Amt, da oggi è possibile acquistare l’annuale a 120 e 160 euro per titolari abbonamento over 70 o Miv

Genova. Da oggi, 5 novembre, è possibile acquistare online (app e sito) alcuni titoli di viaggio Amt dopo la comunicazione della nuova politica tariffaria e il ritorno al pagamento per tutti di metropolitana e impianti verticali dal primo di novembre.

I titolari di abbonamento over 70 e Miv – Metropolitana impianti verticali (valido fino al 31 ottobre) potranno acquistare l’abbonamento annuale a 120 euro per gli over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova, senza Isee o con Isee superiore a 12 mila euro e l’abbonamento annuale a 160 euro per viaggiare su linee periferiche, ascensori e funicolare Sant’Anna riservato ai residenti nella Città Metropolitana di Genova.

