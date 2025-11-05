Cinema, al Sivori di Genova dal 9 novembre torna Cine Colazione

Genova. Iniziare la domenica mattina al cinema. Dal 9 novembre al 14 dicembre 2025 al Sivori (salita S. Caterina 54 r, Genova, tel. 010 583261 o 010 5532054) torna “Cine colazione”, un’iniziativa di Circuito, prodotta da Alesbet e Centro Culturale Carignano. Ogni domenica il Sivori apre le porte della sala alle ore 10 e propone due film, uno per tutta la famiglia alle ore 10.30 e uno pensato per un pubblico più adulto alle ore 11.

Contestualmente, già inclusa nel prezzo del biglietto (intero 8 euro e bambini fino a 12 anni 6.50 euro) sarà possibile fare colazione con caffè, tè, succo di frutta e biscotti, nella mezz’ora precedente l’inizio della proiezione. Lo sponsor ufficiale della rassegna è la Pasticceria Grondona.

