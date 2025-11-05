Festa di benevolenza al Tempio Musangam: domenica 9 novembre benedizione degli animali e meditazione

Un pomeriggio di spiritualità, condivisione e amore per gli animali. Domenica 9 novembre, dalle 15 alle 18, il Tempio Musangam di Monti San Lorenzo 26 ospiterà una festa aperta a tutti, dedicata alla compassione e alla benevolenza verso ogni essere vivente.

Il programma prevede momenti di musica, meditazione e letture spirituali, alternati a rituali di benedizione degli animali. Si inizierà alle 15 con un’introduzione musicale, seguita alle 15.10 dalla meditazione di benevolenza. Alle 15.30 e nuovamente alle 16.30 si terranno i mantra e la cerimonia di benedizione degli animali, a cui sarà possibile partecipare portando i propri compagni a quattro zampe o semplicemente una loro fotografia.

Alle 16 è prevista la lettura di un insegnamento del venerabile Lokanatha, mentre alle 16.10 sarà la volta delle storie jataka, antiche favole buddhiste che trasmettono valori di gentilezza saggezza.

Dopo una pausa con tè e biscotti alle 17, la giornata si concluderà alle 17.20 con la proiezione di un film dedicato agli animali.

