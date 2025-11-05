I giovanissimi karateka dello Shorin tornano dal Festival dell’Oriente con undici medaglie

Ottima prova da parte dei giovanissimi karateka dello Shorin della Scuola San Domenico di Guzman, che alla competizione International Children svoltasi all’interno del Festival Dell’Oriente hanno conquistato cinque ori, cinque argenti e un bronzo, salendo sul podio di tutte le categorie a cui hanno preso parte, sia nella specialità delle forme sia in quelle del combattimento. I risultati per atleta: oro per Maira Piscitelli, Flavio Calderone, Gioia Pan, Cristian Porrini e Carlotta Pecoraro; argento per Carlotta Pecoraro, Gioia Pan, Kelvin Cheng, Maira Piscitelli e Giorgio Perotta; bronzo per Bianca Taurchini; podio sfiorato per Edoardo Graziani e Agata Giorgi. Dalla Shorin un ringraziamento ai genitori per il supporto alla società e agli atleti, i quali nonostante la giovanissima età, tra gli 8 e gli 11 anni, hanno dimostrato di essere sulla strada giusta nelle loro crescita e formazione tecnica.

