Con la fine dell’alta stagione turistica riapre l’accesso ai veicoli al centro di Levanto attraverso il varco di via Jacopo. La zona a traffico limitato (via Jacopo, via Cairoli e corso Italia), la cui attivazione dallo scorso 11 ottobre era già stata ridotta ai soli fine settimana e ai festivi, da lunedì 3 novembre è tornata percorribile tutti i giorni per l’intero arco della giornata. Le limitazioni all’interno della Ztl torneranno in vigore la prossima primavera.

L’articolo Levanto: disattivata la Ztl di via Jacopo, ingresso al centro di Levanto nuovamente libero fino alla prossima primavera proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com