Levanto: disattivata la Ztl di via Jacopo, ingresso al centro di Levanto nuovamente libero fino alla prossima primavera

Un varco della Ztl di Levanto

Con la fine dell’alta stagione turistica riapre l’accesso ai veicoli al centro di Levanto attraverso il varco di via Jacopo. La zona a traffico limitato (via Jacopo, via Cairoli e corso Italia), la cui attivazione dallo scorso 11 ottobre era già stata ridotta ai soli fine settimana e ai festivi, da lunedì 3 novembre è tornata percorribile tutti i giorni per l’intero arco della giornata. Le limitazioni all’interno della Ztl torneranno in vigore la prossima primavera.

