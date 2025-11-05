Lutto ai Prati per la prematura scomparsa di Maurizio Minuti

Si terrà domani, giovedì, nella chiesa di Santa Maria del Molinello ai Prati di Vezzano l’ultimo saluto a Maurizio Minuti, mancato prematuramente ieri all’età di 58 anni. Il lavoro e la vita lo avevano spesso portato in giro per il mondo ma i legami e le amicizie più profonde erano rimaste lì nel suo quartiere come ricorda con amarezza l’amico e consigliere comunale Massimo Lombardi: “Nella mente e nel cuore si sovrappongono mille ricordi belli che il tempo non ha mai scalfito: i palazzi Fiorini e lo spiazzo in cemento dove si giocava ai tempi spensierati delle elementari, gli album delle Figurine Panini comprate da Giovanni alla Stazione prima di andare a scuola, i pomeriggi trascorsi nel polveroso ed epico campetto del Perla. I motorini, le impennate, don Lori Zorro, le discoteche la domenica pomeriggio, marchio indelebile dei nostri anni ’80”. “Tu crescevi – ricorda ancora – e continuavi a deliziare con il tuo fiuto della rete, prima con i ragazzi e poi in prima squadra nella Migliarinese, scalavi la classifica marcatori ma rimanevi il fante umile di sempre: le chiacchiere sul marciapiedi davanti all’alimentari di Elisio, il Bar Giardino e il Prati Bar, mille discussioni, mille aneddoti calcistici e non, amicizie vere e profonde di un tempo in cui la strada era fucina di crescita, foriera di rispetto”. Parole che descrivono alla perfezione una persona benvoluta da tutti, compresi gli amici della Curva Ferrovia da cui seguiva con attaccamento profondo e sincero le sorti dell’amatissima maglia bianca. Passione che condivideva con quella per i concerti e i viaggi che hanno scandito la sua vita.

