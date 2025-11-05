Nuoto, grandi campioni e numeri da record per il 51° Trofeo Nico Sapio

Genova. Nuovo record di partecipazione per il 51° Trofeo Nico Sapio, la rassegna natatoria internazionale che Genova Nuoto e My Sport organizzano da venerdì a domenica prossimi al My Sport Village Sciorba. Tremila atleti/gara (Juniores/Assoluti) venerdì e sabato, mille (Esordienti A/Ragazzi) per domenica. Quattromila atleti/gara testimoniano, sempre più, la grande valenza di una manifestazione entrata ormai da tempo nel cuore e nel calendario delle stelle del nuoto azzurro e internazionale.

Parterre di valore assoluto. Per la prima volta, dopo il Covid-19, il Trofeo Nico Sapio torna a ospitare i campioni internazionali. Dagli Stati Uniti, arriva Hunter Armstrong, due volte campione olimpico prima a Tokyo 2020 nella 4×100 mista e poi a Parigi 2024 nella 4×100 stile libero. Protagonista più volte in Coppa del Mondo, arriverà a Genova anche il connazionale Finn Brooks. I fari saranno puntati anche sullo svizzero Noè Ponti, bronzo nei 100 farfalla a Tokyo 2020, argento ai Mondiali di Singapore nei 50 e nei 100 farfalla. Massima attenzione anche alle prestazioni dell’austriaco Leon Opatril, allo svizzero Marius Toscan e allo statunitense Brian Benzing.

