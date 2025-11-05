Pietra, De Vincenzi e Amandola: “La palma monumentale di piazza Vittorio Emanuele ormai compromessa, abbattimento necessario”

Pietra Ligure. “Purtroppo, e davvero nostro malgrado, a fronte di una dettagliata perizia tecnica redatta dall’agronomo incaricato dal Comune che ne ha decretato la classificazione in classe D, appurandone l’irrimediabile compromissione e lo stato di instabilità con serio rischio di schianto improvviso, siamo costretti ad abbattere la palma monumentale in piazza Vittorio Emanuele II”. Lo dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al verde pubblico Francesco Amandola.

“Ci siamo mossi sulla base di un continuo monitoraggio durato mesi, verificando tutte le possibilità di salvaguardia attraverso interventi di sostegno e ulteriore rafforzamento dei cavi di trazione già esistenti, adottando, altresì, accorgimenti tecnici di controllo sul suo stato vitale – continuano De Vincenzi e Amandola – Dichiarata, insieme al bagolaro del Trabocchetto e al carrubo delle Pinee, ‘albero monumentale’ per età e inserita negli elenchi del Misaf, a marzo del 2024, l’esemplare ultracentenario ha purtroppo mostrato, nell’ultimo anno, segni crescenti ed incontrollabili di degrado del fusto, segnato alla base da una insanabile e pericolosa frattura verticale che, nonostante tutti gli sforzi messi in campo, ne hanno compromesso gravemente le prospettive future e reso insufficiente qualunque intervento di riduzione della pericolosità, determinandone il necessario ed improrogabile taglio radicale, anche perché ubicata in una piazza del centro storico altamente urbanizzata e ad elevata frequentazione, destinata all’attività ricreativa e commerciale, con presenza di innumerevoli dehors e affollata ad ogni ora del giorno soprattutto da bambini e famiglie”.

» leggi tutto su www.ivg.it