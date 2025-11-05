Primo contratto per la joint venture Leonardo-Rheinmetall: 21 veicoli corazzati per la fanteria

Arriva il primo contratto con l’Esercito Italiano per la joint venture paritaria Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Alla Spezia saranno assemblati ventuno veicoli A2CS Combat sulla base de Lynx di Rheinmetall. La consegna del primo veicolo è prevista entro la fine del 2025.

“Questo primo ordine congiunto, a seguito della decisione di costituire una joint venture tra Rheinmetall e Leonardo, rappresenta un traguardo importante – ha detto David Hoeder, presidente esecutivo di LRMV -. Avvicina le due aziende e due dei più grandi Paesi europei. La cooperazione non è più un’opzione; è l’essenza stessa della nostra sovranità strategica europea”.

