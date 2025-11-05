Stanotte la Superluna del Castoro: fino al 30 per cento più luminosa del normale

Arriva questa sera, martedì 5 novembre, la Superluna più spettacolare del 2025: sarà fino al 14 per cento più grande e il 30 per cento più luminosa di una normale Luna piena. Il fenomeno raggiungerà il suo apice nelle prossime ore e sarà ben visibile anche a occhio nudo, condizioni meteo permettendo.

La cosiddetta “Superluna del Castoro” si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. Pur non avendo un significato scientifico, il termine “Superluna” è ormai entrato nel linguaggio comune per descrivere questo suggestivo evento astronomico.

