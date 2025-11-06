Airc torna in piazza con i “Cioccolatini della ricerca” per finanziare gli studi sul cancro

Genova. Fino al 16 novembre Airc accende i riflettori sull’universo cancro con i Giorni della Ricerca, un ricco programma di iniziative per informare il pubblico sui progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro di 5.400 ricercatrici e ricercatori. Il percorso ha preso il via al Palazzo del Quirinale e prosegue coinvolgendo le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, i media, le squadre della Serie A e della Nazionale di calcio per arrivare nelle piazze, dove migliaia di volontari, sabato 8 novembre, distribuiscono i Cioccolatini della ricerca, disponibili fino a esaurimento delle scorte anche nelle filiali Banco Bpm, partner istituzionale, e online su Amazon.it.

CIRCA IL 50% DI CHI SI AMMALA HA ALTE PROBABILITÀ DI GUARIRE GRAZIE ALLA RICERCA

