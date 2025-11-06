Appartamenti a canone agevolato anche per i dipendenti civili di Maristaeli Luni

Per la prima volta anche ai dipendenti civili della Difesa potranno accedere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e sociale nel Comune di Sarzana in Via Brigate Partigiane “Ugo Muccini”. Accordo trovato tra il comandante della base di Maristaeli Luni, il capitano di vascello Leonardo Vivi e l’amministrazione comunale affinché una nuova categoria di lavoratori possa usufruire di alloggi a canone calmierato.

“Attraverso operazioni come questa vogliamo costruire un modello di reale integrazione tra personale militare e civile – ha commentato il coordinatore provinciale di Flp Difesa Christian Palladino -. Quando si condividono le stesse opportunità e si lavora fianco a fianco, non si è soltanto colleghi: si diventa parte della stessa famiglia. È questo lo spirito che anima la nostra azione sindacale, fatta di dialogo, rispetto e collaborazione, per una Difesa sempre più unita e inclusiva”.

