Athletic Club sconfitto a Pietra, Rimassa: “Giornata storta in casa di una grande squadra, complimenti a loro”

Brutta sconfitta per l’Athletic Club Albaro di mister Manuel Rimassa. I genovesi perdono 4-0 a Pietra Ligure in una partita senza storia e sin da subito indirizzata dai biancocelesti. Un incidente di percorso che non cancella la buona stagione fatta finora. L’Athletic, partito per salvarsi, è infatti nel primo gruppo di inseguitrici della Fezzanese, con 16 punti (insieme a Campomorone, Rivasamba, Millesimo e Busalla). Il tecnico nel post partita tiene soprattutto a fare i complimenti al Pietra per l’ottima prestazione.

Commenta Rimassa: “Abbiamo affrontato una grande squadra con valori importanti e che veniva da un momento delicato. Ci aspettavamo una squadra che facesse una partita di questo tipo e infatti sono arrivati primi su tutte le seconde palle e si sono espressi con grande qualità. Noi per contro abbiamo avuto una giornata storta, faticavamo a trovare le distanze. Per la prima volta abbiamo corso tanto all’indietro. Prima di tutto però devo dare tanto di cappello agli avversari, l’ho detto anche al mister. Succede di avere delle giornate storte, ma i ragazzi si sono allenati alla grande. Noi siamo comunque in una condizione ideale per raggiungere la salvezza. Mancano venti punti all’obiettivo“.

» leggi tutto su www.ivg.it